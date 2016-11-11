22:28 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Майкл Брэдли: "Победа Трампа накаляет обстановку в преддверии матча США - Мексика"

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Полузащитник сборной США Майкл Брэдли в преддверии игры отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Мексики отметил накаленную обстановку в связи с победой на президентских выборах Дональда Трампа. Будущий глава США ранее высказывался за ужесточение миграционной политики и обещал построить стену на границе с Мексикой.

– Победа Трампа накаляет градус вокруг предстоящей встречи, – цитирует beIN SPORTS Брэдли. – Американцы уважают не только мексиканцев, но и людей любой другой национальности, которые строят свою жизнь в нашей стране. Мы уважаем наши законы, демократию, и нашему народу нужно верить в нового президента, который, надеюсь, будет принимать решения только во благо США.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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streletc1783

жахни америкосов!

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