23:07 15 ноября | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Маурисио Покеттино: "Не представляю чемпионат мира без Аргентины"

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Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино признался, что не представляет ЧМ-2018 без сборной Аргентины. В последнем матче отборочного турнира аргентинцы проиграли Бразилии (0:3), поставив под вопрос выход в финальную часть ЧМ-2018.

– Я видел игру с Бразилией, мы выглядели не лучшим образом, – цитирует ESPN Покеттино. – С таким составом команда должна играть лучше, побеждать чаще. Не могу себе представить чемпионат мира без Аргентины. Это никому не придет в голову. В последние годы команда пережила немало потрясений, что создает негативный фон. Но нужно с этим побороться.

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Материалы REN-TV

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