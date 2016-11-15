Маурисио Покеттино: "Не представляю чемпионат мира без Аргентины"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино признался, что не представляет ЧМ-2018 без сборной Аргентины. В последнем матче отборочного турнира аргентинцы проиграли Бразилии (0:3), поставив под вопрос выход в финальную часть ЧМ-2018.

– Я видел игру с Бразилией, мы выглядели не лучшим образом, – цитирует ESPN Покеттино. – С таким составом команда должна играть лучше, побеждать чаще. Не могу себе представить чемпионат мира без Аргентины. Это никому не придет в голову. В последние годы команда пережила немало потрясений, что создает негативный фон. Но нужно с этим побороться.