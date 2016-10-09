Матс Хуммельс: "Германия неудачно начала отбор на Euro-2016, но сейчас мы все исправим"

Защитник сборной Германии Матс Хуммельс после победы в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 с Чехией (3:0) высоко оценил действия партнеров по команде. По его словам, подопечные Йоахима Лева полностью сконцентрированы на своей игре.

- В этой встрече я и Боатенг принимали правильные решений, а наши партнеры по команде отлично атаковали, - приводит официальный сайт Немецкого футбольного союза слова Хуммельса. - Квалификация на Euro-2016 началась для нас не лучшим образом, поэтому сейчас мы намерены исправить ситуацию. Команда сфокусирована на игре и многое у нас получается.