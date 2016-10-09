Матч Украина - Косово посетит менее 1000 болельщиков, билеты в свободную продажу не поступят

На матче отборочного турнира ЧМ-2018 Украина - Косово будет присутствовать не более 999 болельщиков, сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины. Игра состоится в польском Кракове, и причиной низкой посещаемости является польское законодательство. ФФУ отмечает, что пыталась добиться пересмотра этого решения, но ей не удалось этого добиться. На стадион смогут попасть только те, кто приобрел билеты по интернету, а также официальные представители.

Напомним, что игру было решено перенести в Польшу из-за того, что Украина не признает независимости Косова, что создало бы проблемы при пересечении футболистами и штабом сборной украинской границы.

Игра состоится сегодня, начало - в 19.00 по московскому времени.