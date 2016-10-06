22:02 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Матч с Италией стал 50-м для Альбы за сборную Испании

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Защитник "Барселоны" и сборной Испании Жорди Альба в эти минуты проводит свой 50-й матч в составе национальной команды, сообщает пресс-служба "Красной фурии". Испанцы в рамках матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 в гостях играют с Италией.

27-летний футболист в составе сборной в 2012 году выиграл чемпионат Европы, обыграв в финале именно итальянцев (4:0).

Трансляция матча Италия - Испания

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