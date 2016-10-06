Матч с Италией стал 50-м для Альбы за сборную Испании

Защитник "Барселоны" и сборной Испании Жорди Альба в эти минуты проводит свой 50-й матч в составе национальной команды, сообщает пресс-служба "Красной фурии". Испанцы в рамках матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 в гостях играют с Италией.
27-летний футболист в составе сборной в 2012 году выиграл чемпионат Европы, обыграв в финале именно итальянцев (4:0).
Трансляция матча Италия - Испания
¡Enhorabuena a @JordiAlba! El internacional del @FCBarcelona_es alcanza 50 partidos con la @SeFutbol #VamosEspaña pic.twitter.com/TtR8IWBXOX– Selección Española (@SeFutbol) 6 октября 2016 г.