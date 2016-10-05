Мартин О'Нилл: "Сборная Ирландии понимает, что может проиграть сборной Грузии"

Главный тренер сборной Ирландии Мартин О'Нилл в преддверии домашней игру отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Грузии отметил прогресс соперника в последние годы. Тем не менее, специалист отметил готовность своих подопечных к предстоящей встрече.

– Матч против Грузии будет сложным, – цитирует Worldsport.ge О'Нилла. – Кто смотрел матчи этой команды в последние два года со мной согласится. Любой грузинский футболист может отличиться в любой момент игры. Каждый матч крайне важен, и мы готовы к предстоящему. Понимаем, что Грузия может нас обыграть, поскольку в их составе выступают отличные футболисты.