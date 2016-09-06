Мартин О'Нилл: "Ирландия безусловно заслужила ничью в матче с Сербией"

Главный тренер сборной Ирландии Мартин О'Нилл после ничьей с Сербией (2:2) в гостевом матче отборочного турнира ЧМ-2018 подчеркнул, что команда заслуженно набрала очко. Ирландцы открыли счет встречи, однако потом уступали по ходу матча 1:2.

– В итоге да, мы рады, что забираем очко, – приводит goal.com слова О'Нилла. – Мы очень рано повели в счете, но мы ожидали, что сербы, играя дома, захватят контроль над мячом.

Поле удивительным образом очень быстро стало достаточно болотистым, но мы знали, что соперник вернется в игру во втором тайме, так и случилось.

Мы заслужили эту ничью, безусловно. Играя на выезде в отборочном турнире чемпионата мира это очень и очень сложно.