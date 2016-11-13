Мартин О'Нил: "От чемпионата мира в России Ирландию все еще отделяет тысяча миль"

Главный тренер сборной Ирландии Мартин О'Нил после гостевой победы в отборочном матче чемпионата мира-2018 над Австрией (1:0) отметил, что, несмотря на успех, команде еще предстоит проделать много работы для попадания в финальную стадию мирового первенства. При этом, по словам специалиста, австрийцы по-прежнему сохраняют шансы на выход из группы.

– Австрия, естественно, разочарована, потому что команда потеряла три очка, – приводит goal.com слова О'Нила. – Но что-то подсказывает мне, что у них все еще есть шансы на выход из группы. Мы всегда считали, что эта группа будет ровной, и я думаю, что команды еще отберут друг у друга очки. Я очень рад победе, здорово набрать 10 очков в четырех матчах, но от попадания на чемпионат мира в России нас все еще отделяют тысячи миль.