Мартин О’Нилл: "Травмы Коулмана – большое несчастье"

Главный тренер сборной Ирландии Мартин О’Нилл после матча отборочного турнира чемпионата мира с Уэльсом (0:0) подтвердил, что капитан команды Шеймус Коулман сломал ногу. Это произошло в результате столкновения с защитником соперника Нилом Тэйлором, который получил за грубый фол прямую красную карточку. 28-летнего Коулмана унесли с поля на носилках.

– Шеймус отправлен в больницу, у него сломана нога, – приводит BBC слова О’Нилла. – Это большое несчастье для него, потому что он проводил лучший сезон в составе клуба. Коулман очень важен для нашей команды, он настоящий капитан с характером. Это огромная потеря для "Эвертона" и для нашей сборной.