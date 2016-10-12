Мартин Демикелис: "Аргентина никогда не побеждает без Месси"

Защитник сборной Аргентины Мартин Демикелис отметил, что команда не ожидала поражения в матче квалификации ЧМ-2018 против Парагвая (0:1). Команда проводила поединок в отсутствие травмированного Лионеля Месси, как и предыдущие два поединка - против Венесуэлы (2:2) и Перу (2:2).

- Это поражение - продолжение того, что творилось в предыдущих матчах с Перу и Венесуэлой, - цитирует AS Демикелиса. - Нужно многое исправить. Мы не ожидали такого поражения, выходили на поле с намерением победить. Мы знали, как будет играть Парагвай, но не смогли реализовать шансы. Совпадение или нет, но мы никогда не побеждаем без Месси.