Марсель Коллер: "Сборной Австрии повезло, а Грузии - нет"

Главный тренер сборной Австрии Марсель Коллер после гостевой игры отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Грузии (1:2) отметил, что его подопечным повезло отстоять победный результат. Также специалист отметил игру вратаря "Крыльев Советов" Георгия Лории.

– В первом тайме мы играли спокойно, забили два гола и хорошо комбинировали, – цитирует worldsport.ge Коллера. – Тем не менее, в защите у нас были проблемы. Нам было необходимо забивать третий мяч, но Георгий Лория хорошо выступил. Во втором тайме инициатива была у хозяев, которые могли даже сравнять счет, но попали в перекладину. В целом, сборной Австрии повезло, а Грузии – нет. Над качеством игры мы будем работать.