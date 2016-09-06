Марко Верратти: "Желание переполняло игроков сборной Италии в матче против Израиля"

Полузащитник сборной Италии Марко Верратти после победы над Израилем в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 (3:1) отметил, что ему было трудно сыграть полную встречу, которая стала для него первой с февраля. Также он похвалил вратаря Джанлуиджи Буффона​, выручившего несколько раз итальянцев в конце поединка с израильтянами.

- Это был трудный матч, так как я не играл 90 минут с февраля, так что это было большим испытанием для меня, - цитирует Rai Sport Верратти. - Я знал, что мы не можем проиграть и необходимо набирать три очка, так что желание наполняло игроков до предела. Когда мы остались в меньшинстве, соперник пытался воспользоваться этим. К счастью, у нас есть Буффон, который всегда готов выручить нас.