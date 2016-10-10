01:57 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Марко Верратти: "Италия победила Македонию закономерно и заслуженно"

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Полузащитник сборной Италии Марко Верратти после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 с Македонией (3:2) подчеркнул, что считает победу своей команды заслуженной. Итальянцы забили решающий гол на второй компенсированной минуте.

– Это был непростой матч, – приводит Tmw слова Верратти. – Если бы не моя ошибка, соперник не смог бы вернуться в игру после первого пропущенного мяча. А затем мы провалили 10 минут. К счастью, в итоге нам удалось добиться результата. Считаю эту победу закономерной и заслуженной.

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