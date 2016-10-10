03:38 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Марко Пароло: "Матч с Македонией стал уроком для Италии"

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Полузащитник сборной Италии Марко Пароло после матча отборочного турнира чемпионата мира с Македонией (3:2) подчеркнул, что эта встреча стала уроком для его команды. Победный гол итальянцы провели на второй компенсированной минуте.

– Два гола в течение короткого времени заставили нас серьезно сомневаться и осложнили нам задачу, – приводит Tmw слова Пароло. – Нам удалось вернуться в игру и создать немало моментов. Рад, что возвращаемся домой с победой. Эта встреча стала для нас хорошим уроком: на международном уровне любая команда способна преподнести сюрприз, поэтому нельзя терять бдительность ни на минуту.

 
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