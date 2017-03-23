Мария Захарова: "Новой целью антироссийской кампании в западных СМИ становится ЧМ по футболу"

Директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова заявила, что очередной виток антироссийской кампании в западных СМИ связан с предстоящим чемпионатом мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году. По ее словам, через какое-то время будет предпринята попытка срыва турнира.

- Могу сразу сказать, что через какое-то время, очень непродолжительное, мы будем все свидетелями очень активных действий западного мира на этом направлении, который будет предпринимать очень серьезные шаги в отношении проводимого в России мероприятия, его подготовки, - приводит ТАСС слова Захаровой. - Целью будет, конечно, срыв. Будут использованы все возможности информационные, будет использовано и влияние на общественное мнение, будут различные "сюрпризы", так что, к сожалению, хештег "#мидзнал" свою актуальность не потеряет.



Сейчас ангажированные СМИ пытаются сделать все возможное, чтобы конкретно навредить имиджу организаторов чемпионата мира. Не так давно британский канал Би-би-си выпустил фильм, который назывался "Армия российских хулиганов". Он был посвящен российским болельщикам. Потом британские СМИ закрутили страсти в преддверии матча 1/8 финала Лиги Европы "Ростов" - "Манчестер Юнайтед", а на днях британский таблоид "Миррор" опубликовал репортаж о якобы имеющей место в России подготовке боевых фанатских групп, нацеленных на драки с иностранцами.



Не могу понять, на что все это рассчитано. На то, что это не вскроется - все эти элементы одной кампании? Да, возможно, мы сейчас и не опубликуем какой-то комплексный документ, который был разработан в недрах западных стран относительно начала этой информационной кампании, но потом такие вещи все равно всплывают. Даже без публикаций каких-то материалов, однозначно свидетельствующих о запуске информационной кампании.



Она выстраивается, она заказана, она финансируется, потому что снимать такие фильмы дорого, - обратила внимание официальный представитель МИД РФ. - Из фильма в фильм, из материала в материал, из сюжета в сюжет переходят одни и те же тезисы. В очередной раз мы спешим разочаровать эти пиар-команды, которые готовят весь этот информационный мусор - все эти сюжеты уже были разоблачены.



Прежде чем готовить всю эту несусветнейшую чушь в преддверии чемпионата мира, - посоветовала она организаторам антироссийской пиар-кампании, - просто проверяйте всю эту информацию, пользуйтесь не только мейнстримовскими источниками, а конкретной жизненной ситуацией и просто логикой того, что все это разоблачается, вскрывается, а потом просто становится стыдно все это читать и перечитывать.