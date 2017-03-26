Марио Манджукич: "Коноплянка и Ярмоленко потрепали нервы сборной Хорватии"

Нападающий сборной Хорватии Марио Манджукич выразил уверенность в том, что его команда заслуженно победила в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 с Украиной (1:0). По словам форварда, украинцы продемонстрировали хорошую игру, но хорватам удалось нейтрализовать лидеров соперника.
- На мой взгляд, украинская сборная показала отличный футбол. Особенно во втором тайме, - приводит "Команда 1" слова Манджукича. - Но наша команда вышла на поединок в отличном настроении. Мы хотели победить и делали все для достижения этого результата. Ответный матч? До него еще много времени и нам необходимо сконцентрироваться на ближайших встречах.
Мы знали, что основная угроза у команды Шевченко исходит от Коноплянки и Ярмоленко. Они, конечно, потрепали нам нервы, но в целом нам удалось нейтрализовать лидеров украинской сборной. Считаю, мы полностью заслужили победу.
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http://zbirna.com/2017/03/25/mandzhukich-konoplyanka-i-yarmolenko-potrepali-nam-nervy/