Марио Гомес: "Переход в Китай не вписывается в мои планы, я хочу попасть на ЧМ-2018"

Нападающий "Вольфсбурга" Марио Гомес заявил, что не согласится перейти в чемпионат Китая, так как надеется сыграть на чемпионате мира-2018 в составе сборной Германии. 31-летний футболист начал выступление за национальную команду в 2007 году. С тех пор на его счету 69 игр в сборной и 29 голов. В текущем сезоне бундеслиги он записал на свой счет 8 голов в 23 матчах.

– В Китае действительно предлагают сумасшедшие деньги, – цитирует Bild Гомеса. – Когда читаешь обо всем этом в газете, просто поражаешься. Можно даже не обращать внимания на цифры. Смотришь на это предложение и думаешь, серьезно ли они хотят столько платить, или это какая-то ошибка. На самом деле переход в китайский чемпионат просто не вписывается в мои планы. Я хочу поехать на чемпионат мира-2018.