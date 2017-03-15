Марио Гомес: "Чемпионат мира в России станет для меня последним турниром в сборной Германии"

Нападающий "Вольфсбурга" Марио Гомес заявил, что планирует завершить выступление в сборной Германии. Последним турниром для него станет чемпионат мира-2018, который пройдет в России. 31-летний футболист начал выступление за национальную команду в 2007 году. С тех пор на его счету 69 игр в сборной и 29 голов. В текущем сезоне чемпионата Германии он записал на свой счет 8 голов в 23 матчах.

– Думаю, что этот турнир станет для меня последним в сборной, – цитирует Bild Гомеса. – Нужно быть реалистом, и понимать, что во время турнира мне будет уже 33 года. Не думаю, что есть много нападающих, которые в 35 лет имею те качества, которые были, например, у Клозе. Конкуренция – это не проблема для меня. Я на протяжении десяти лет конкурировал с Клозе, который был одним из лучших нападающих мира. Благодаря этой борьбе я прогрессировал.