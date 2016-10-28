15:32 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Марчелло Липпи: "Постараемся выйти со сборной Китая на чемпиона мира-2018"

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Новый главный тренер сборной Китая Марчелло Липпи верит, что национальная команда под его руководством сможет выйти в финальную часть чемпионата мира-2018. По словам специалиста, в футболе нет ничего невозможного.

- Тренерский штаб немедленно приступит к работе, - приводит Football Italia слова Липпи. - Мы постараемся выполнить задачу, которая на первый взгляд выглядит сложной. Но в футболе нет ничего невозможного. Мы приложим все усилия, чтобы добиться результата. В конце отборочного цикла будет видно, насколько вырос уровень китайского футбола.

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