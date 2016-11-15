Марчелло Липпи: "Китай не сможет выйти на ЧМ-2018"

Главный тренер сборной Китая Марчелло Липпи после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Катара (0:0) отметил, что его команда потеряла шансы побороться за путевку в Россию. Для итальянца эта игра стала дебютной на посту наставника китайцев, которые после пяти туров занимают последнее место в группе А.

- Это странное ощущение. В свои 68 лет я чувствую себя на 34, когда я только начинал тренировать, - приводит Football Italia слова Липпи. - Как и раньше, просыпаюсь в 6 утра и занимаюсь своей работой. Ничего не изменилось. Кроме того, что теперь я могу пользоваться интернетом.

Чемпионат мира? Мы просто будем играть в хороший футбол. Выйти из группы уже невозможно. У меня есть хорошие футболисты, но когда они попадают в сборную, то теряют 40 процентов от своих возможностей. Мне нужны люди с международным опытом, а не только те, которые играют в своем чемпионате. Из 25 футболистов треть была у меня в "Гуанчжоу". Но этого недостаточно.