Марат Хуснуллин: "При необходимости "Лужники" смогут принять матчи Кубка конфедераций"

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что на стадионе "Лужники", где в настоящее время проходит реконструкция к чемпионату мира-2018, запущено теплоснабжение. Хуснуллин отметил, что основные работы по реконструкции арены планируется завершить до конца 2016 года, а в 2017 году будет проводиться наладка оборудования.

– Работы по реконструкции стадиона идут с опережением графика, – цитирует ТАСС Хуснуллина. – На сегодня выполнены все монолитные работы, завершены работы по формированию футбольного поля, высажена трава и идет внутренняя отделка. Также уже запустили тепло. В следующем году мы будем уже обживать новую арену, при необходимости готовы принять и матчи Кубка конфедераций.