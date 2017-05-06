Марат Хуснуллин: "Лужники - один из самых безопасных стадионов в мире"

Заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин отметил высокий уровень безопасности на реконструированных "Лужниках". Арена вместимостью в 81 тысячу зрителей станет главной на ЧМ-2018. На ней пройдут четыре матча группового турнира, включая игру открытия с участием сборной России, встречу 1/8 финала, полуфинал и финал.

- Одна из самых современных систем безопасности. Более тысячи камер на территории стадиона, - цитирует ТАСС Хуснуллина. - С уверенностью можно сказать, что стадион получился одним из самых безопасных в мире.