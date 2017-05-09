Марадона встретился с Забивакой

Легендарный Диего Марадона встретился с официальным талисманом чемпионата мира-2018 – Забивакой. Напомним, что на днях аргентинец вернулся к тренерской деятельности, подписав годичный контракт с клубом второго дивизиона ОАЭ "Аль-Фуджайра".

56-летний специалист в последний раз тренировал клуб "Аль-Васль", отработав в ОАЭ с 2011 по 2012 год. Также ранее Марадона возглавлял "Текстил Мандию", "Расинг" (Авельянеда) и сборную Аргентины, с которой дошел до четвертьфинала чемпионата мира-2010.