Марадона встретился с Забивакой

Легендарный Диего Марадона встретился с официальным талисманом чемпионата мира-2018 – Забивакой. Напомним, что на днях аргентинец вернулся к тренерской деятельности, подписав годичный контракт с клубом второго дивизиона ОАЭ "Аль-Фуджайра".
56-летний специалист в последний раз тренировал клуб "Аль-Васль", отработав в ОАЭ с 2011 по 2012 год. Также ранее Марадона возглавлял "Текстил Мандию", "Расинг" (Авельянеда) и сборную Аргентины, с которой дошел до четвертьфинала чемпионата мира-2010.
Диего Марадона как бы говорит нам: вот он, то бишь официальный талисман #ЧМ2018 в России Забивака, тоже станет легендой Чемпионата мира! 🐺👈🤣 pic.twitter.com/1WtdeRRPX9– Чемпионат мира 2018 (@fifaworldcup_ru) 9 мая 2017 г.
ladafan
баламошка твово героя степаном зовут идиотакусок
19:18
shpasic
Марадона же Нюхака, а не Забивака!
19:00
баламошка
Ну и урод наш Забивака)
18:40