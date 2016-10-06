Мануэль Нойер: "В сборной Германии есть кому забивать, помимо Гомеса"

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер не видит большой проблемы в том, что Марио Гомес не сможет принять участие в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 против сборной Чехии. По словам голкипера, даже в отсутствие одного из ведущих форвардов команды в "Бундестим" есть, кому забивать голы.

- Безусловно, очень жаль, что Гомес не сумеет помочь нам из-за травмы, - цитирует goal.com Нойера. – Однако мы довольно гибки в атаке, и у нас есть, кому забивать голы, помимо Марио. К слову, у нас в завершающих стадиях атак очень неплохо действуют игроки защиты. Думаю, все получится. Мы рассчитываем набрать 6 очков в двух предстоящих матчах. Важно иметь конкретную цель и стремиться к ней. Мы нацелены только на первое место в отборочной группе.

8 октября сборная Германии в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 сыграет с командой Чехии. Следующим соперником команды Йоахима Лева станет сборная Северной Ирландии.