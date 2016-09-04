18:01 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Мануэль Нойер: "Германия давно не играла с Норвегией и плохо знает эту команду"

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Капитан сборной Германии Мануэль Нойер в преддверии отборочного матча ЧМ-2018 с командой Норвегии отметил, что его команде будет непросто. Нойер добавил, что норвежцы хорошо готовы физически. Матч Норвегия – Германия состоится 4 сентября в 21:45 по московскому времени.

– Мы ждем непростого матча, так как давно не играли с Норвегией и не знаем эту команду хорошо. Точно знаем, что они хорошо готовы физические и играют дисциплинированно, – приводит слова Нойера официальный сайт "Баварии". У нас есть время подготовиться к этой игре.

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