Мануэль Нойер: "Германия давно не играла с Норвегией и плохо знает эту команду"

Капитан сборной Германии Мануэль Нойер в преддверии отборочного матча ЧМ-2018 с командой Норвегии отметил, что его команде будет непросто. Нойер добавил, что норвежцы хорошо готовы физически. Матч Норвегия – Германия состоится 4 сентября в 21:45 по московскому времени.

– Мы ждем непростого матча, так как давно не играли с Норвегией и не знаем эту команду хорошо. Точно знаем, что они хорошо готовы физические и играют дисциплинированно, – приводит слова Нойера официальный сайт "Баварии". У нас есть время подготовиться к этой игре.