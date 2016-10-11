Манчини посетил матч сборной Англии по приглашению FA

Экс-тренер "Манчестер Сити" Роберто Манчини является главным фаворитом в борьбе за пост наставника сборной Англии, сообщает Goal. По приглашению Футбольной ассоциации итальянский специалист побывал на матче Англия – Мальта (2:0), который состоялся 8 октября на "Уэмбли".

Отметим, ранее СМИ называли претендентами на пост главного тренера национальной команды наставника "Арсенала" Арсена Венгера. Француз позже заявил, что не собирается занимать эту должность. В настоящее время командой на временной основе руководит Гарет Саутгейт.