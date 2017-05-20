Малафеев и Крикалев стали послами ЧМ-2018 от Санкт-Петербурга

Бывший вратарь сборной России и "Зенита" Вячеслав Малафеев стал послом ЧМ-2018 от Санкт-Петербурга. Как сообщает "Р-Спорт", также послом турнира от этого города стал герой Советского союза и Российской Федерации космонавт Сергей Крикалев.

Сегодня, 20 мая, в Санкт-Петербурге проходит открытие парка Кубка конфедераций на Конюшенной площади. Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.

Кубок конфедераций-2017. Календарь турнира // Билеты на Кубок конфедераций-2017