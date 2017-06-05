Македония и Турция голов не забили

Сборные Македонии и Турции в товарищеском матче сыграли вничью со счетом 0:0.

Товарищеский матч

Македония - Турция - 0:0

Македония: Димитриевски, Шиков, Мойсов, Ристовски (Тошевски, 81), Ристевски, Хасани (Трайковски, 63), Спировски (Трайчевски, 90+1), Алиоски, Степанович, Пандев (Тричковски, 71), Несторовски (Ибраими, 83).

Турция: Волкан Бабаджан, Гекхан Генюл, Исмаил (Хасан Али, 46), Айхан, Чаглар Сеюнджю, Арда Туран (Эмре Мор, 62), Эмре Чолак (Бурак Йылмаз, 79), Юнус Малли (Дженк, 62), Олджай (Сельчук Инан, 46), Озан, Энес Юнал (Дженгиз Ундер, 46).

Предупреждения: Ристовски, 34. Чаглар Сеюнджю, 34. Айхан, 38. Спировски, 53. Эмре Мор, 76.

Судья: ТОДОРОВ (Болгария).

5 июня. Скопье. Стадион National Arena Filip II.