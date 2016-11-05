Мак вызван в сборную Словакии на матчи с Литвой и Австрией

Полузащитник "Зенита" Роберт Мак был вызван в сборную Словакии на матч отборочного турнира ЧМ-2018 против Литвы и товарищескую игру с Австрией. Также в команду вызваны бывшие игроки российских клубов Ян Дюрица (экс-"Локомотив"), Мартин Шкртел (экс-"Зенит") и Томаш Губочан (экс-"Зенит" и "Динамо").

Полностью состав сборной Словакии выглядит следующим образом: вратари - Козачик ("Виктория" Пл, Чехия), Новота ("Рапид", Австрия), Дубравка ("Слован", Чехия); защитники - Пекарик ("Герта", Германия), Дюрица ("Трабзонспор", Турция), Шкртел ("Фенербахче", Турция), Шкриниар ("Сампдория", Италия), Салата ("Слован"), Губочан ("Марсель", Франция), Голубек ("Жилина"), Сабо ("Бейтар", Израиль); полузащитники - Грегуш ("Копенгаген", Дания), Грошовски ("Виктория" Пл, Чехия), Куцка ("Милан", Италия), Кисс ("Хеугесунн", Норвегия), Лоботка ("Норшелланн", Дания), Швенто ("Славия", Чехия), Хамшик ("Наполи", Италия), Дуда ("Герта", Германия), Беро ("Трабзонспор", Турция), Мак ("ЗЕНИТ", Россия); нападающие - Вайсс ("Аль-Гарафа", Катар), Дуриш ("Виктория" Пл, Чехия), Немец ("Динамо" Бх, Румыния).

С Литвой словаки сыграют дома 11 ноября, с Австрией - в гостях 15 ноября.