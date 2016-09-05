Мачей Рыбус: "Польша вышла на второй тайм с мыслью, что уже выиграла матч"

Полузащитник сборной Польши Мачей Рыбус после матча 1-го тура отборочного турнира ЧМ-2018 против Казахстана (2:2) отметил, что его команда не смогла вернуться в игру после двух пропущенных мячей, а также выразил надежду, что результат этого поединка не будет учитываться в конце квалификации.

– Мы вышли на второй тайм с мыслью, что уже выиграли матч, – приводит Sportowe Fakty слова Рыбуса. – Это несчастный случай. Что-то пошло не так. Мы были удивлены тем, что пропустили первый гол, а затем и второй. Это повергло команду в шок, и мы поздно проснулись.

На искусственном поле я уже играл в России, но это было низкого качества. Хотя для обеих команд оно было одинаковым. Казахи тоже допускали ошибки при приеме мяча, несмотря на то что часто играют здесь. Но все равно нам нет оправданий.

Теперь нам нужно заработать шесть очков в следующих матчах. Я хотел бы, чтобы в конце отбора этот матч не учитывался.