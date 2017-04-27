Маалул возглавил сборную Туниса

Новым главным тренером сборной Туниса назначен Набиль Маалул, сообщает официальный сайт тунисской федерации футбола. 54-летний специалист сменил на этом посту уволенного в начале апреля Хенрика Касперчака. Маалул ранее работал со сборной Туниса. Он возглавлял ее с февраля 2013 года семь месяцев. В 2011 году во главе "Эсперанса" Маалул выиграл чемпионат и Кубок Туниса, а также Лигу чемпионов.

Тунис сохраняет шансы на попадание на ЧМ-2018, однако Касперчак был уволен после поражений в товарищеских матчах в марте от Камеруна и Марокко.