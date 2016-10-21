Ляйсан Утяшева стала послом ЧМ-2018

Чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике, телеведущая Ляйсан Утяшева стала послом чемпионата мира-2018, сообщает прес-служба ФИФА. Ранее подобной чести удостоились вице-президент РФС Никита Симонян, музыкант Денис Мацуев, вратарь сборной России Игорь Акинфеев и другие знаменитости.

- Я очень рада, что мне предоставилась возможность стать послом чемпионата мира-2018. Это очень почетное и ответственное звание, - отметила Утяшева. – Со своей стороны, я готова всячески продвигать идею проведения турнира в нашей стране и участвовать в мероприятиях, связанных с организацией предстоящего футбольного праздника. Как спортсмену вдвойне приятно, что ключевые спортивные cобытия проходят именно в России. Спорт – это то, что делает нас сильнее, увереннее в себе и одновременно наполняет жизнь новыми красками. То же самое я могу сказать и о чемпионате мира по футболу: не сомневаюсь, что турнир станет незабываемым событием в жизни нашей страны и найдет свой отклик в сердце каждого.