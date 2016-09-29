Ляпорт впервые вызван в сборную Франции

Тренерский штаб сборной Франции во главе с Дидье Дешамом объявил состав команды на ближайшие матчи отборочного турнира чемпионата мира-2018. Как и ожидалось, форвард "Арсенала" Оливье Жиру вызов в команду не получил. Также стоит отметить, что впервые в сборную Франции вызван защитник "Атлетика" Эмерик Ляпорт, который ранее заявлял, что может начать выступать за сборную Испании, так как имеет испанское гражданство. Французам предстоит сыграть 7 октября с Болгарией и 10 октября с Голландией.

Полностью заявка сборной Франции на ближайшие встречи выглядит следующим образом:

вратари Альфонс Ареола ("ПСЖ"), Юго Ллорис ("Тоттенхэм", Англия), Стив Манданда ("Кристал Пэлас", Англия);

защитники Люка Динь ("Барселона", Испания), Левен Кюрзава ("ПСЖ"), Лоран Косьельни ("Арсенал", Англия), Жереми Матье ("Барселона", Испания), Эмерик Ляпорт ("Атлетик", Испания), Рафаэль Варан ("Реал", Испания), Джибриль Сидибе ("Монако"), Бакари Санья ("Манчестер Сити", Англия);

полузащитники Йоан Кабай ("Кристал Пэлас", Англия), Н'Голо Канте ("Челси", Англия), Блэх Матюиди ("ПСЖ"), Димитри Пайет ("Вест Хэм", Англия), Поль Погба ("Манчестер Юнайтед", Англия), Мусса Сиссоко ("Тоттенхэм", Англия);

нападающие Кингсли Коман ("Бавария", Германия), Кевин Гамейро ("Атлетико", Испания), Набиль Фекир ("Лион"), Антони Марсьяль ("Манчестер Юнайтед", Англия), Антуан Гризманн ("Атлетико", Испания) и Андре-Пьер Жиньяк ("Тигрес", Мексика).