"Лужники" подключают к коммунальным сетям

Большую спортивную арену "Лужники" к лету переведут на постоянную схему теплоснабжения, сообщает официальный сайт мэра Москвы. В данный момент объект подключают к теплосетям. Все временные объекты, расположенные рядом со стадионом и возведенные на время проведения чемпионата, уже обеспечены электричеством. Уже заканчиваются пусконаладочные работы, а полностью перевести стадион на постоянную схему теплоснабжения планируют до июня.

Закончены строительно-монтажные работы на сетях водопровода и канализации. Продолжается строительство канализационно-насосных станций, в завершающей стадии находится реконструкция общегородского коллектора под "Лужниками" длиной 3,5 км. Проведена гидроизоляция, заменены и укреплены плиты перекрытия и железобетонные колонны, а также установлены новые кабельные технологические металлоконструкции. Кроме того, построено 16 наземных вентиляционных шахт, установлено 19 вентиляторов и 16 насосов, уже есть освещение.

"Лужники" станут главной ареной ЧМ-2018. Здесь пройдут четыре матча группового турнира, включая игру открытия с участием сборной России, встречу 1/8 финала, полуфинал и финал.