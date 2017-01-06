"Лужники" планируют сдать в эксплуатацию в марте

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил, что стадион "Лужники" планируется сдать в марте 2017 года. Напомним, что арена примет матч открытия и финал предстоящего чемпионата мира-2018.

– Основная часть строительных работ в "Лужниках" уже завершена, – приводит riamo.ru слова Хуснуллина. – В основном мы сейчас выполняем пуск и наладку, монтаж инженерных систем, занимаемся монтажем кресел. Перед нами стоит задача сдать объект к марту. Сегодня можно уже точно сказать, что строительные работы на стадионе завершены. В мае у нас останется внешнее благоустройство, подготовка временных сооружений.

Сегодня порядка 2300 человек занято на строительстве "Лужников". Системы подогрева работают. Даже несмотря на сегодняшние морозы, трава на поле зеленая.

Ближайшие 3-4 месяца будет уже вопрос, связанный с приемкой документов. Сегодня с Мосгорстройнадзором мы проверили состояние и наличие документации. Документация формируется. У нас уже набраны все эксплуатационные службы, со всеми заключена договоры.