Лука Джорджевич: "Очень хочу попасть на чемпионат мира в России"

Полузащитник "Зенита" Лука Джорджевич, отвечая на вопросы болельщиков на официальном сайте сине-бело-голубых, подчеркнул, что получает удовольствие от тренировок под руководством Мирчи Луческу. По его словам, игра, которую демонстрируют петербуржцы, не может не нравиться.

- Готовы ли вы в будущем стать лидером сборной Черногории и попадет ли она на чемпионат мира в России в 2018 году?

- Всегда очень важен первый матч. В стартовой встрече отборочного этапа мы сыграли вничью с Румынией - одной из двух сильнейших сборных в нашей группе. Черногория хорошо показала себя в этой встрече, умело защищалась, имела несколько шансов на контратаках - ничья была абсолютно справедлива.

Впереди два матча, после них уже можно будет более предметно говорить о шансах. Мы должны обыгрывать дома Казахстан и постараться добиться положительного результата в Дании. Все возможно. Что касается меня, то я верю в свои силы. Надеюсь, скоро смогу проявить себя в национальной сборной и очень хочу попасть на чемпионат мира в России.

- Как команда реагирует на требования главного тренера? Нет ли недовольства, ведь нагрузки большие, а перестраиваться всегда сложно. Нравится ли вам система Луческу?

- Мы тренируемся усердно, и работа на тренировках приносит свои плоды: в последних четырех матчах (интервью проходило перед матчем с АЗ. - Прим. "СЭ") мы забили 16 мячей. Такой футбол не может не нравиться, мы создаем много моментов, стараемся доминировать на поле. Так что я счастлив.