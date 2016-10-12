Луис Суарес: "У меня нет травмы, я просто устал"

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес просил замену в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Колумбии (2:2). В СМИ предположили, что форвард "Барселоны", забивший второй гол своей команды, получил травму, однако сам он пояснил, что жест в сторону скамейки запасных означал усталость.

- Я просто устал, - цитирует goal.com Суареса. - Было много матчей и перелетов. Но главное - полностью отдавать себя команде. Обидно, что мы не смогли победить, но важно, что набрали одно очко в выездном поединке с прямым конкурентом. Мы довольны ничьей и продолжим в том же духе.