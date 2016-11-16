Луис Суарес может быть наказан за неприличный жест в адрес болельщиков сборной Чили

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес может быть наказан за неприличный жест в адрес болельщиков Чили после матча отборочного турнира ЧМ-2018, в котором чилийцы победили со счетом 3:1. Как сообщает AS, после поражения форвард "Барселоны" показал средний палец в сторону чилийских фанатов. Однако уругвайская пресса утверждает, что Суарес в задумчивости подсчитывал на пальцах шансы команды квалифицироваться на ЧМ-2018.
Отметим, что в ноябре 2015 года за такой же жест был на две игры дисквалифицирован чилийский полузащитник Варгас после поражения от Уругвая со счетом 0:3.
Eduardo Vargas fue sancionado por el mismo gesto ¿Habrá sanción para Luis Suárez?– Juan (@Candonga9) 16 ноября 2016 г.
@FIFAcom @Uruguay @ANFPChile @LuisSuarez9 pic.twitter.com/ppb2ZEHBJn