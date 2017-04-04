Луи ван Гал: "Возглавить сборную Голландии? Отвечу на этот вопрос, если меня спросят в KNVB"

Экс-тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гал не захотел отвечать на вопрос по поводу своего возможного возвращения в сборную Голландии. Ранее сообщалось о том, что он может занять пост советника и уже начал переговоры с Королевским футбольным союзом (KNVB).

- Перед тем, как решать вопросы с советниками, нужно найти тренера, - приводит De Telegraaf слова ван Гала. - Готов ли я возглавить сборную? Отвечу на этот вопрос, если меня спросят в KNVB. Конечно, Блинд виноват в поражениях, но основная ответственность лежит на игроках. Об этом все молчат.

Напомним, Данни Блинд был уволен из сборной после поражения команды в матче с Болгарией (0:2). Команда под его руководством набрала семь очков в пяти матчах отборочного турнира чемпионата мира-2018. Ван Гал дважды возглавлял сборную Голландии. В первый раз он не смог вывести команду на ЧМ-2002. Во втором случае специалист довел "оранжевых" до полуфинала ЧМ-2014.