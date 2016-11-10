Луческу поддержал главного тренера Румынии перед игрой с Польшей

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу поддержал главного тренера сборной Румынии Кристофа Даума, назначенного на пост в июле этого года. По словам румынского специалиста, немецкому коллеге нужно дать время и оказать доверие. В отборочном турнире чемпионата мира 2018 года Румыния пока занимает третье место в своей группе.

– Я всячески поддерживаю Даума, и это нормально, – цитирует Луческу digisport.ro. – Ему нужно оказать необходимое доверие, по крайней мере до конца отборочной кампании. До тех пор я буду полностью на его стороне и оказывать ему всяческую помощь.

У нас конкурентоспособная команда. Сейчас все команды выровнялись. Посмотрите, как выступили Уэльс и Исландия на чемпионате Европы. У нас хорошие игроки, талантливый и опытный тренер. Команда очень организованна во всех смыслах.

Что бы я сказал игрокам перед матчем с Польшей? Я говорил с игроками во время квалификации Euro. Всякий раз, когда команда выигрывала, все, что я говорил, было правильным.