15:54 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Луческу поддержал главного тренера Румынии перед игрой с Польшей

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Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу поддержал главного тренера сборной Румынии Кристофа Даума, назначенного на пост в июле этого года. По словам румынского специалиста, немецкому коллеге нужно дать время и оказать доверие. В отборочном турнире чемпионата мира 2018 года Румыния пока занимает третье место в своей группе.

– Я всячески поддерживаю Даума, и это нормально, – цитирует Луческу digisport.ro. – Ему нужно оказать необходимое доверие, по крайней мере до конца отборочной кампании. До тех пор я буду полностью на его стороне и оказывать ему всяческую помощь.

У нас конкурентоспособная команда. Сейчас все команды выровнялись. Посмотрите, как выступили Уэльс и Исландия на чемпионате Европы. У нас хорошие игроки, талантливый и опытный тренер. Команда очень организованна во всех смыслах.

Что бы я сказал игрокам перед матчем с Польшей? Я говорил с игроками во время квалификации Euro. Всякий раз, когда команда выигрывала, все, что я говорил, было правильным.

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