"Ложки победы" могу стать национальным музыкальным инструментом болельщика на чемпионате мира-2018

Музыкальные ложки могут стать национальным музыкальным инструментом болельщика на чемпионате мира-2018, сообщает Znak.com. По словам создателя проекта, первые работы по разработке проекта начались в 2011 году.
Рабочее название инструмента - "ложки победы", которые закреплены держателем в форме латинской буквы "V".
Напомним, что чемпионат мира 2018 года пройдет в 11 городах России на 12 стадионах. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Самара, Саранск, Нижний Новгород, Волгоград, Ростов-на-Дону, Калининград и Екатеринбург.
Дополнительная информация
https://www.znak.com/2017-03-07/nacionalnym_muzykalnym_instrumentom_bolelchika_na_chm_2018_stanut_lozhki_pobedy
shpasic
но в рифму было бы "ложки баламошки"))
13:42
shpasic
баламошка, ахаха, точно) а как насчёт Микрофона Владыки?))
13:41
Ботаникум
А почему не "Уши МуДка"?????????? Хотя УХИ у Симонянца как ХЛОПУХИ явно "МУЗЫКАЛЬНЕЕ"!
13:13
баламошка
shpasic ещё Баян Надежды, Жалейка Печали и Свирель Радости (+1 к морали)./////////////////Ещё Колокол Православия (+100 к урону вурдалакам и пиндосам).
13:12
shpasic
ещё Баян Надежды, Жалейка Печали и Свирель Радости (+1 к морали).
13:06
баламошка
Да. Я хочу балалайку триумфа! А ещё бубен восторга! Вкусы разные и инструменты должны быть разные.
12:59
Beard
Почему не гусли,или балалайки?Ложки отстой!
12:55