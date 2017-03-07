"Ложки победы" могу стать национальным музыкальным инструментом болельщика на чемпионате мира-2018

Музыкальные ложки могут стать национальным музыкальным инструментом болельщика на чемпионате мира-2018, сообщает Znak.com. По словам создателя проекта, первые работы по разработке проекта начались в 2011 году.

Рабочее название инструмента - "ложки победы", которые закреплены держателем в форме латинской буквы "V".

Напомним, что чемпионат мира 2018 года пройдет в 11 городах России на 12 стадионах. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Самара, Саранск, Нижний Новгород, Волгоград, Ростов-на-Дону, Калининград и Екатеринбург.