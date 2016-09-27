09:42 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Лория вызван в сборную Грузии

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Вратарь "Крыльев Советов" Георгий Лория вызван в сборную Грузии на два ближайших матча в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018. Оба матча Грузии предстоит провести на выезде. 6-го октября в Дублине пройдет матч со сборной Ирландии, а 9-го октября в Кардиффе грузины сыграют против сборной Уэльса. Отправится в расположение своей сборной Лория 3 октября.

Ранее стало известно, что и полузащитник "Спартака" Джано Ананидзе также приглашен в грузинскую национальную команду. Полная заявка Грузии на предстоящие игры станет известна позже.

Дополнительная информация

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?14139

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