Вратарь "Крыльев Советов" Георгий Лория вызван в сборную Грузии на два ближайших матча в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018. Оба матча Грузии предстоит провести на выезде. 6-го октября в Дублине пройдет матч со сборной Ирландии, а 9-го октября в Кардиффе грузины сыграют против сборной Уэльса. Отправится в расположение своей сборной Лория 3 октября.

Ранее стало известно, что и полузащитник "Спартака" Джано Ананидзе также приглашен в грузинскую национальную команду. Полная заявка Грузии на предстоящие игры станет известна позже.