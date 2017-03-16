Лория и Кверквелия вместе с Ананидзе вызваны в сборную Грузии

Главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс-старший огласил заявку команды на игру отборочного турнира чемпионата мира-2018 с Сербией, а также на товарищескую встречу с Латвией. Среди вызванных в сборную игроков оказалось четыре представителя клубов из России: вратарь "Крыльев Советов" Георгий Лория, защитник "Локомотива" Соломон Кверквелия, новый защитник "Урала" Джемал Табидзе, а также полузащитник "Спартака" Джано Ананидзе.

Отметим, что изначально в сборную был вызван хавбек "Краснодара" Торнике Окриашвили, но футболист, предположительно, порвал крестообразные связки в выездной игре 19-го тура премьер-лиги с "Локомотивом" (1:2).

Полностью заявка сборной Грузии выглядит следующим образом:

вратари – Георгий Лория ("КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ", Россия), Роин Квасхвадзе ("Торпедо" Кутаиси), Георгий Макаридзе ("Морейренси", Португалия);

защитники – Уча Лобжанидзе ("Атырау", Казахстан), Отар Какабадзе ("Эсбьерг", Швеция), Соломон Кверквелия ("ЛОКОМОТИВ", Россия), Гурам Кашия ("Витесс", Голландия), Георгий Наваловский ("Нефчи", Азербайджан), Давид Хочолава ("Черноморец", Одесса), Джемал Табидзе ("УРАЛ", Россия), Георгий Рехвиашвили ("Локомотив", Тбилиси);

полузащитники – Джаба Канкава ("Реймс", Франция), Вако Гвилия (БАТЭ, Белоруссия), Ника Квеквескири ("Габала", Азербайджан), Муртаз Даушвили ("Диошдьер", Венгрия), Джано Ананидзе ("СПАРТАК", Россия), Отар Китеишвили ("Динамо", Тбилиси), Вако Казаишвили ("Легия", Польша), Джаба Джигаури ("Вардар", Македония), Александр Кобахидзе ("Гезтепе", Турция), Георгий Арабидзе ("Шахтер", Украина);

нападающие – Владимир Двалишвили ("Атырау", Казахстан), Георгий Квилитая ("Рапид", Австрия), Ника Качарава ("Этникос", Кипр).