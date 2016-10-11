Лоран Косьельни: "Пенальти не было"

Защитник сборной Франции Лоран Косьельни уверяет, что не нарушал правил в своей штрафной в матче отборочного турнира ЧМ-2018 с Голландией (1:0). Ранее наставник голландцев Данни Блинд заявил, что Косьельни сыграл рукой, блокируя удар Винсента Янссена в конце первого тайма.

– Пенальти никакого не было, – цитирует L’Equipe Косьельни. – Мяч попал мне в бедро. Он остановился подо мной, потом было легкое касание рукой. Но игры рукой не было.

Мы хорошо провели первый тайм, во второй части было сложнее. Пришлось биться.