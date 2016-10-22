Стали известны подробности контракта итальянского специалиста Марчелло Липпи с федерацией футбола Китая. По информации Squawka, зарплата 68-летнего итальянца составит 18 миллионов фунтов стерлингов в год. Таким образом, он стал самым высокооплачиваемым тренером в мире.

Перед Липпи поставлена задача вывести сборную Китая на чемпионат мира-2018. В данный момент команда из Поднебесной занимает последнее место в своей группе отборочного турнира ЧМ-2018, имея всего 1 очко после 4 игр.

1998 год. Марчелло ЛИППИ и Зинедин ЗИДАН - главный тренер и игрок "Ювентуса". Фото REUTERS

Десятка самых высокооплачиваемых тренеров мира (по данным The Telegraph на начало сентября) до назначения Липпи в сборную Китая выглядела так:

1. Хосеп ГВАРДЬОЛА (Испания, "Манчестер Сити") – 15,3 миллиона фунтов стерлингов

2. Карло АНЧЕЛОТТИ (Италия, "Бавария") – 12,6 миллиона

3. Жозе МОУРИНЬЮ (Португалия, "Манчестер Юнайтед") – 12,3 миллиона

4. Арсен ВЕНГЕР (Франция, "Арсенал") – 8,9 миллиона

5. ЛУИС ЭНРИКЕ (Испания, "Барселона") – 7,2 миллиона

6. Юрген КЛОПП (Германия, "Ливерпуль") – 7 миллионов

7. Антонио КОНТЕ (Италия, "Челси") – 6,6 миллиона

8. Роналд КУМАН (Голландия, "Эвертон") – 6 миллион

9. Диего СИМЕОНЕ (Аргентина, "Атлетико") – 5,1 миллиона

10. Зинедин ЗИДАН (Франция, "Реал") – 4,6 миллиона