Стали известны подробности контракта итальянского специалиста Марчелло Липпи с федерацией футбола Китая. По информации Squawka, зарплата 68-летнего итальянца составит 18 миллионов фунтов стерлингов в год. Таким образом, он стал самым высокооплачиваемым тренером в мире.
Перед Липпи поставлена задача вывести сборную Китая на чемпионат мира-2018. В данный момент команда из Поднебесной занимает последнее место в своей группе отборочного турнира ЧМ-2018, имея всего 1 очко после 4 игр.
Десятка самых высокооплачиваемых тренеров мира (по данным The Telegraph на начало сентября) до назначения Липпи в сборную Китая выглядела так:
1. Хосеп ГВАРДЬОЛА (Испания, "Манчестер Сити") – 15,3 миллиона фунтов стерлингов
2. Карло АНЧЕЛОТТИ (Италия, "Бавария") – 12,6 миллиона
3. Жозе МОУРИНЬЮ (Португалия, "Манчестер Юнайтед") – 12,3 миллиона
4. Арсен ВЕНГЕР (Франция, "Арсенал") – 8,9 миллиона
5. ЛУИС ЭНРИКЕ (Испания, "Барселона") – 7,2 миллиона
6. Юрген КЛОПП (Германия, "Ливерпуль") – 7 миллионов
7. Антонио КОНТЕ (Италия, "Челси") – 6,6 миллиона
8. Роналд КУМАН (Голландия, "Эвертон") – 6 миллион
9. Диего СИМЕОНЕ (Аргентина, "Атлетико") – 5,1 миллиона
10. Зинедин ЗИДАН (Франция, "Реал") – 4,6 миллиона
Нефан1
Н-да уж... китайцы похлеще наших деньгами швыряются... С 1 очком в 4 матчах выйти из группы? За 36 млн фунтов???
17:51
Посол Юпитера
Странно, что СИМЕОНЕ и ЗИДАН получают меньше всех, а КУМАН и ВЕНГЕР аж столько.
16:58