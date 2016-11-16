Лионель Месси: "Приняли решение больше не говорить с прессой"

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси сообщил, что игроки команды больше не будут общаться с журналистами. После встречи отборочного турнира ЧМ-2018 со сборной Колумбии журналист Radio Mitre Габриэль Анельо обвинил нападающего Эсекиэля Лавесси в том, что он перед встречей курил марихуану.

– Игроки приняли решение больше не говорить с прессой, – цитирует Месси Marca. – В наш адрес прозвучали серьезные обвинения. Если сейчас же не пресечем подобное, то этого не случится никогда. Не собираемся плясать под эту дудку. Нас будут продолжать убивать. Жаль, но другого выхода нет.



