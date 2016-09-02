Лионель Месси: "После разговора с Баусой и партнерами не мог не вернуться в сборную Аргентины"

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси, ставший автором победного гола в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 с Уругваем (1:0), выразил удовлетворение результатом встречи. 29-летний форвард подчеркнул, что он рад вернуться в национальную команду. Напомним, после поражения в финале Кубка Америки-2016 агрентинец сообщил, что завершает международную карьеру.

– После разговора с тренером Эдгардо Баусой и партнерами я не мог не вернуться в сборную, – приводит Marca слова Месси. – Я уверен в этой команде. Мы продолжаем двигаться вперед, несмотря на поражение в финале Кубка Америки. У нас отличный коллектив, и я рад снова быть в сборной Аргентины.