06:34 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Лионель Месси: "После разговора с Баусой и партнерами не мог не вернуться в сборную Аргентины"

0
0
0
2

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси, ставший автором победного гола в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 с Уругваем (1:0), выразил удовлетворение результатом встречи. 29-летний форвард подчеркнул, что он рад вернуться в национальную команду. Напомним, после поражения в финале Кубка Америки-2016 агрентинец сообщил, что завершает международную карьеру.

– После разговора с тренером Эдгардо Баусой и партнерами я не мог не вернуться в сборную, – приводит Marca слова Месси. – Я уверен в этой команде. Мы продолжаем двигаться вперед, несмотря на поражение в финале Кубка Америки. У нас отличный коллектив, и я рад снова быть в сборной Аргентины.

0
0
0

Материалы REN-TV

Видео задержания преступника, убившего двух человек на северо-востоке...

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Генассамблея ООН в 2016 году пройдет без Путина...

В заражении Черного моря кишечной палочкой нашли чиновничий след...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

naiff

вот же шалабол

07:45

vasiunchik

Поведение как у капризной малолетки! "я обиделася на всех, но меня поумоляли и я всех простила" ужасно бесит!!!

07:04

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ