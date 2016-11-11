Лионель Месси: "Что-то не так в наших головах"

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Бразилии (0:3) отметил, что у его команды все еще остаются шансы на выход из группы. По словам форварда, его сборной необходимо выкинуть из головы это поражение.

- Сборная Аргентины достигла дна. Мы должны поменять что-то в своей голове, - приводит Ole слова Месси. - Потому что если с вашей головой что-то не так, то не слушаются и ноги. Мы должны изменить эту дерьмовую ситуацию. Сегодня против нас играл очень сильный соперник. И до первого гола команда играла хорошо. Но мы ошибались в обороне, за что бразильцы нас наказали.

Должны сразу забыть об этом поражении. Мы все еще зависим от самих себя. В следующем матче обязаны взять три очка. Не должны думать, что не сможем выйти на чемпионат мира. Мы должны думать позитивно, чтобы снова вернуться в игру.