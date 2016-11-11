08:09 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Лионель Месси: "Что-то не так в наших головах"

0
0
0
8

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Бразилии (0:3) отметил, что у его команды все еще остаются шансы на выход из группы. По словам форварда, его сборной необходимо выкинуть из головы это поражение.

- Сборная Аргентины достигла дна. Мы должны поменять что-то в своей голове, - приводит Ole слова Месси. - Потому что если с вашей головой что-то не так, то не слушаются и ноги. Мы должны изменить эту дерьмовую ситуацию. Сегодня против нас играл очень сильный соперник. И до первого гола команда играла хорошо. Но мы ошибались в обороне, за что бразильцы нас наказали.

Должны сразу забыть об этом поражении. Мы все еще зависим от самих себя. В следующем матче обязаны взять три очка. Не должны думать, что не сможем выйти на чемпионат мира. Мы должны думать позитивно, чтобы снова вернуться в игру. 

0
0
0
8

Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Никита Джигурда и адвокат Сергей Жорин подрались у здания суда ...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (8)
Войти, чтобы оставить комментарий

oleg.bob

В твоей особенно.

15:26

SerVent

эх лео... видел бы ты ЧТО такое настоящее дно...посмотрел бы матч 10 ноября и не порол бы горячку то...

12:41

vasiunchik

Все объективно. Аргентине сложно это понять на фоне великой истории, но сегодня у них Только Месси, Игуаин и половина Агуэро. Остальные игроки среднего уровня.

12:34

Историк

какого дна? они Катару, что ли, проиграли, а не Бразилии?

11:32

Красно синий

Чуваааак!!! Ты не прав!!! Есть команды более решительные в этом вопросе и дно эта команда ищет быстрее вас.

11:32

craped

Сборная Аргетина думала, что достигла дна, но снизу постучала Россия.

11:27

wedes

Вот почему Марадона - это величайший аргентинский футболист, а Месси - местная каталонская звездочка.

09:13

ВСЕНАМАЧТУ

В ТВОЕЙ БАШКЕ ТОЛЬКО ДЕНЬГИ............50 ЛЯМОВ В ГОД СОВСЕМ НАГНУЛСЯ...

08:32

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ