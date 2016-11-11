Лионель Месси: "Что-то не так в наших головах"

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Бразилии (0:3) отметил, что у его команды все еще остаются шансы на выход из группы. По словам форварда, его сборной необходимо выкинуть из головы это поражение.
- Сборная Аргентины достигла дна. Мы должны поменять что-то в своей голове, - приводит Ole слова Месси. - Потому что если с вашей головой что-то не так, то не слушаются и ноги. Мы должны изменить эту дерьмовую ситуацию. Сегодня против нас играл очень сильный соперник. И до первого гола команда играла хорошо. Но мы ошибались в обороне, за что бразильцы нас наказали.
Должны сразу забыть об этом поражении. Мы все еще зависим от самих себя. В следующем матче обязаны взять три очка. Не должны думать, что не сможем выйти на чемпионат мира. Мы должны думать позитивно, чтобы снова вернуться в игру.
oleg.bob
В твоей особенно.
15:26
SerVent
эх лео... видел бы ты ЧТО такое настоящее дно...посмотрел бы матч 10 ноября и не порол бы горячку то...
12:41
vasiunchik
Все объективно. Аргентине сложно это понять на фоне великой истории, но сегодня у них Только Месси, Игуаин и половина Агуэро. Остальные игроки среднего уровня.
12:34
Историк
какого дна? они Катару, что ли, проиграли, а не Бразилии?
11:32
Красно синий
Чуваааак!!! Ты не прав!!! Есть команды более решительные в этом вопросе и дно эта команда ищет быстрее вас.
11:32
craped
Сборная Аргетина думала, что достигла дна, но снизу постучала Россия.
11:27
wedes
Вот почему Марадона - это величайший аргентинский футболист, а Месси - местная каталонская звездочка.
09:13
ВСЕНАМАЧТУ
В ТВОЕЙ БАШКЕ ТОЛЬКО ДЕНЬГИ............50 ЛЯМОВ В ГОД СОВСЕМ НАГНУЛСЯ...
08:32