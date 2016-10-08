Лингард дебютирует в сборной Англии в матче с Мальтой

Стал известен состав сборной Англии на матч отборочного раунда чемпионата мира-2018 против Мальты. С первых минут на поле появится Джесси Лингард из "МЮ", для которого эта игра станет первой в национальной команде.

Полностью заявка англичан выглядит следующим образом: Харт - Уокер, Кэйхилл, Стоунз, Бертранд - Хендерсон, Руни, Алли - Лингард, Старридж, Уолкотт. Запасные - Форстер, Хитон, Смоллинг, Роуз, Дайер, М. Кин, Окслейд-Чемберлейн, Антонио, Варди, Рэшфорд, Таунсенд.

Игра начнется в 19.00 по московскому времени.

Трансляция матча Англия - Мальта