Ликвидировано отставание в строительстве "Самара Арены"

Работы по строительству стадиона ЧМ-2018 в Самаре вошли в график, сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя министра строительства и ЖКХ Леонида Ставицкого. По его словам, на 93 процента выполнены работы по монтажу железобетонных конструкций, устройству внутренних перегородок - на 80 процентов. Система водоснабжения готова более чем на 70 процентов, а система теплоснабжения готова полностью. Строители также полностью остеклили первый этаж, второй-четвертый этажи - на 91 процент. Общая готовность арены составляет 66 процентов.

- Учитывая, что самарский стадион уникален по конструктиву и архитектурному решению, была проведена огромная работа. Несмотря на некоторые сложности, полагаю, сегодня есть все основания говорить о том, что работа вошла в график. Самара и вся Россия получат красивейший стадион, - сказал Ставицкий.

"Самара-Арена" примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018, включая игру сборной России, встречу 1/8 финала и четвертьфинал.